Tariş Kolonya Aydın'da Dualarla Üretime Başladı

TARİŞ'in İzmir'de bulunan Kolonya Fabrikası Aydın Ortaklar OSB'ye taşındı. Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde sevilerek tüketilen TARİŞ kolonyalarının Aydın'daki ilk üretimi kurban kesimi ve dualarla başladı.

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, TARİŞ Kolonya Fabrikası'nın Aydın'a taşınması için bir süre önce başlattıkları çalışmaların tamamlandığını belirterek "Tesisimizi kurduk. Deneme üretimlerine başladık. Önümüzdeki süreçte yeni çeşitlerle birlikte üretime devam edeceğiz" dedi.

Yeni fabrikada deneme üretimi için düzenlenen tören, kurban kesimi ve dualarla başladı. Ortaklar OSB'ye taşınan fabrikada ilk üretim yapılırken Arap Yarımadası hariç dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen TARİŞ Kolonyalarının 1972 yılından bu yana üretildiğini belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "1972 yılında limon kolonyası ile başladığımız TARİŞ Kolonya üretimi aradan geçen 45 yıllık süreçte hem çeşit hem de üretim miktarı gelişerek devam ediyor. Formüllerimiz ile dünyanın dikkatini çeken bir kolonya olduk. Şu anda limondan sonra, incir, zeytin çiçeği, mandalina, yeşilçay, lavanta ve tütün kolonyalarının yanında erkeklere özel iki ayrı çeşidimiz daha var. Yeni çeşit üretimi için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz yıllık üretimi 1 milyon litreden ilk etapta 1.5 milyona ardından 2 milyon litreye yükseltmek" diyerek Aydın'a taşınan yeni tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Bölge çiftçisinin ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla 1915 yılında Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş, Ahmet Sarı ve arkadaşları öncülüğünde kurulan TARİŞ'in güzel projeleri olduğunu belirten İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, TARİŞ Kolanya'nın Aydın'da üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN