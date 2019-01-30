Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan is¸ birligˆi ile, belirlenmis¸ sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanacak.

Ortaklıgˆa giris¸ sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülügˆünden kurtulan çiftçiler, bas¸ta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

İki kurum arasında yapılan iş birliğinin tanıtım töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'ye yayılmış bin 625 kooperatif, 206 şube ve yaklaşık 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ihtiyacı olan girdilerin tedariki ve üretilen mahsulün pazara değerinde ulaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Poyraz, "Bugüne kadar çiftçimizin ihtiyacı olan başta tohum olmak üzere, sonrasında üretim süreçlerinde ihtiyacı olan, ilaç, gübre ve diğer üretim girdileri noktasında Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar bu girdileri taşıyarak, hizmeti çiftçilerin ayağına götürme gayreti içinde olduk. Ürünlerin pazara taşınması noktasında da sorumluluk üstlendik." bilgilerini verdi.

"Asgari bir tutarı var"

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının sahip olduğu imtiyazlardan tüm çiftçilerin etkin şekilde yararlanmasını hedeflediklerini dile getiren Poyraz, şunları kaydetti:

"Bugün burada Bereket Sigorta ile yaptığımız bu iş birliği kapsamında, bildiğiniz gibi kooperatiflere ortak olmak için bir ortaklık sermayesi ödemek gerekiyor. Bunun da asgari bir tutarı var. İşte bu asgari tutarın ödenmesi noktasında Bereket Sigorta'nın kampanya kapsamındaki poliçelerden birinin kesilmesi durumunda, bu ortaklık aidatının bu yıla düşen kısmı Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.

Eğer daha sonraki yıllarda yine poliçe kesimi tekrarlanırsa o yıla tekabül eden ortaklık payı da yine Bereket Sigorta tarafından karşılanacak ve bu 4 yıl içinde tekrarlandığı zaman da ortaklık payının tamamı Bereket Sigorta tarafından karşılanmış olacak. Bu sayede de ortak olan çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gerek nakdi gerekse ayni kredi kullanması noktasında da ortaklık işlemleriyle, herhangi bir bedel ödemeksizin de gerçekleşmiş olacak."

"Üreticilerimizin kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz"

Poyraz, "Bizim dilegˆimiz, tüm paydas¸lara kazanç sagˆlayan Tarım Kredi Ortaklıgˆına Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan üreticilerimizin tamamının dahil olması. Hayata geçirdigˆimiz kampanya sayesinde çiftçiler hem sigorta ihtiyaçlarını kars¸ılayarak risklerini güvence altına alacak hem de Tarım Kredi ortaklıgˆının sagˆlayacagˆı çok sayıdaki avantajlı fiyat ve hizmetten faydalanabilecek." diye konus¸tu.

"Güçlü bir millet ve güçlü bir devletin temeli ziraattır." ifadelerini kullanan Poyraz, "Bas¸lattıgˆımız bu kampanya ile tüm üreticilerimizin 'Bu güce ortak ol' mottosuyla kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz." diye devam etti.

"Çiftçi ortaklık payı ödemeden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olabilecek"

Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çiftçilerin Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunduğunu söyleyerek, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Bereket Sigorta'nın ana sermayedarı olduğunu belirten Güngör, geçen yıl münhasırlık anlaşması imzaladıklarını söyledi.

Çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla tasarladıkları ve hemen hayata geçirdikleri yeni is¸ birligˆiyle beraber çiftçilerin, varlıklarını daha hesaplı bir s¸ekilde güvence altına alabileceğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğiyle Bereket Sigorta traktör kasko gibi, çiftlik sigortası gibi, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi branşlarda belli miktarda poliçe yapan, poliçe alan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sermaye ortaklık payını Bereket Sigorta üstleniyor. Çiftçi ortaklık payı ödemeden Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olabilecek. Çiftçi ölçeğine göre bundan kazanç sağlamış olacak."

Güngör, Bereket Emeklilik kurumu olarak Hasat BES ismiyle yeni bir ürünü daha çiftçilere sunduklarını belirterek, "Hasat BES ürünüyle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ortağı olan çiftçilere bir olanak sağladık. Biliyorsunuz ki çiftçilerin aylık sabit geliri yok. Gelirleri hasattan hasata. Hasattan hasata ödeme yapılabilen bir proje yaptık." bilgilerini verdi.

Yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulas¸an çiftçilerin ortaklık payı kars¸ılanıyor

Toplantıda verilen bilgilere göre, anlas¸ma kapsamında, Bereket Sigorta'nın 5 farklı sigorta paketinden herhangi birini tercih eden üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, Bereket Sigorta tarafından kars¸ılanıyor.

Belirli bir primin altına düs¸memek kaydıyla Tarım Kredi ortaklıgˆı fırsatı sunan ürünler arasında Tarım Sigortaları, Es¸ya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadas¸ım Sigortası bulunuyor.

Bunun yanı sıra; TARSI·M, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Es¸ya Sigortası ürünlerinden toplamda yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulas¸an çiftçilerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik tarafından kars¸ılanıyor.



Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık bas¸vuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık is¸lemini tamamlayabiliyor.

Ortaklık is¸lemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sundugˆu çok sayıdaki imkandan faydalanma ayrıcalıgˆına kavus¸an üreticiler ayrıca, Bereket sigorta tarafından kooperatif ortaklarına sagˆlanan Genis¸letilmis¸ Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de yüzde 10 indirime sahip oluyor.

Ortak, ilk yıldan sonra kampanya s¸artlarında yeni poliçe satın alması veya mevcut poliçelerini yenilemesi halinde ortaklık sermayesinin geri kalan tutarları da aynı s¸artlarda Bereket Sigorta ve Emeklilik tarafından kars¸ılanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA