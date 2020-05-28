Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı
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Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

28.05.2020 06:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 06:11

Adana'da tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi'nde Haşim S'nin kullandığı 01 AHN 44 plakalı içerisinde tarım işçileri bulunan başka bir midibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdikten sonra devrilen araçtaki kişiler bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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