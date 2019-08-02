Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 20 yaralı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 20 kişi ise yaralandı,

Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında Kilis'in Elbeyli ilçesinden tarım işçilerini Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine götüren Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 yönetimindeki plakalı minibüsün sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybederek Elbeyli-Oğuzeli Karayolu 15'inci kilometresinde şarampole devrilmesi sonucu olay yerinde Hatice El Neccar hayatını kaybetti. 21 yaralı Kilis ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesinde Emine Hallaç, hayatını kaybetti. 20 yaralının 8'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma soruşturmaya başladı. Yaralıların tamamının Suriyeli göçmen olduğu olduğu bildirildi. Ölen 2 göçmenin cenazeleri Kilis Devlet Hastanesine otopsi yapılmak için kaldırıldı.

Kaynak: İHA