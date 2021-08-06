Tarihte bugün ne oldu? 6 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 6 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!