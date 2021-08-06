Tarihte bugün ne oldu? 6 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 6 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 6 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 6 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
• 1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
• 1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.
• 1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
• 1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.
• 1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.
• 1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
• 1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.
• 1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
• 1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.
• 1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
• 1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
• 1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
• 1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.
• 1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.
• 1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.
• 1960 - Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.
• 1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.
• 1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
• 1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.
• 1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.
• 1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.
• 1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.
• 2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.
DOĞUMLAR
• 1651 - François Fénelon, Fransız Roma Katolik başpiskoposu, ilahiyatçı, şair ve yazar (ö. 1715)
• 1605 - Johann Philipp von Schönborn, Alman din adamı (ö. 1673)
• 1667 - Johann Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1748)
• 1697 - VII. Karl, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1745)
• 1697 - Nicola Salvi, İtalyan mimar ve heykeltıraş (ö. 1751)
• 1777 - Georges Louis Duvernoy, Fransız zoolog (ö. 1855)
• 1809 - Alfred Tennyson, İngiliz yazar (ö. 1892)
• 1810 - Ferdinand Barbedienne, Fransız heykeltıraş, mühendis ve girişimci (ö. 1892)
• 1881 - Alexander Fleming, İskoç bakteriyolog (penisilini bulan) (ö. 1955)
• 1900 - Yesari Asım Arsoy, Türk bestekâr, söz yazarı ve yorumcu (ö. 1992)
• 1908 - Necdet Mahfi Ayral, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2004)
• 1911 - Lucille Ball, Amerikalı aktris ve komedyen (ö. 1989)
• 1916 - Erik Nilsson, İsveçli futbolcu (ö. 1995)
• 1917 - Robert Mitchum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 1997)
• 1926 - Frank Finlay, İngiliz sinema, dizi ve Tv oyuncusu dublör (ö. 2016)
• 1927 - Theodor Wagner, Avusturyalı futbolcu
• 1928 - Andy Warhol, Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayımcı (ö. 1987)
• 1930 - Abbey Lincoln, Amerikalı caz vokalisti, söz yazarı ve oyuncu (ö. 2010)
• 1932 - Howard Hodgkin, İngiliz grafiker ve ressam (ö. 2017)
• 1932 - Ahmet Mekin, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
• 1934 - Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu
• 1937 - Baden Powell, Brezilyalı gitarist ve besteci (ö. 2000)
• 1937 - Barbara Windsor, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)
• 1946 - Allan Holdsworth, İngiliz gitarist, caz füsion-rock müzisyeni ve besteci (ö. 2017)
• 1947 - Muhammed Necibullah, Afgan siyasetçi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 1996)
• 1950 - Dorian Harewood, Amerikalı oyuncu
• 1951 - Catherine Hicks, Emmy Ödülü adayı Amerikalı sinema oyuncusu
• 1951 - Christophe de Margerie, Fransız iş adamı (ö. 2014)
• 1962 - Michelle Yeoh, Çin asıllı Malezyalı aktris
• 1963 - Kevin Mitnick, Amerikalı hacker
• 1965 - Yuki Kajiura, Japonya'da doğan besteci ve müzik yapımcısı
• 1967 - Erkan Tan, Türk gazeteci ve sunucu
• 1969 - Elliott Smith, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2003)
• 1970 - M. Night Shyamalan, Hint yönetmen, film yapımcısı, yazar ve aktör
• 1972 - Paolo Bacigalupi, Amerikalı bilimkurgu yazarı
• 1972 - Geri Halliwell, Britanyalı şarkıcı
• 1973 - Asia Carrera, Amerikalı porno film oyuncusu
• 1973 - Vera Farmiga, Amerikalı oyuncu
• 1976 - Melissa George, Avustralyalı-Amerikalı oyuncu
• 1981 - Abdul Kader Keita, Fildişi Sahilli futbolcu
• 1983 - Robin van Persie, Hollandalı futbolcu
• 1984 - Vedad Ibiševic, Bosnalı futbolcu
• 1985 - Bafétimbi Gomis, Senegal asıllı Fransız millî futbolcu
• 1986 - Mehmet Akgün, Türk asıllı Alman futbolcu
• 1991 - Erika Selin, İsveçli şarkıcı
• 1993 - Özgenur Yurtdagülen, Türk voleybolcu
• 1994 - Berk İsmail Ünsal, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
• 258 - II. Sixtus, 31 Ağustos 257'e kadar Papa
• 523 - Hormisdas, 20 Temmuz 514 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (d. 450)
• 750 - II. Mervan, On dördüncü ve son Emeviler halifesi (744-750) (d. 693)
• 1272 - V. István, 1270 ile 1272 arası hükümdarlık yapan Macaristan Kralı (d. 1239)
• 1458 - III. Callixtus, İspanyol din adamı ve Papa (d. 1378)
• 1553 - Girolamo Fracastoro, İtalyan hekim, akademisyen (d. 1478)
• 1637 - Ben Jonson, İngiliz yazar (d. 1572)
• 1657 - Bohdan Hmelnitski, Kazak Hetmanlığı'nın kurucusu (d. 1595)
• 1660 - Diego Velázquez, İspanyol ressam (d. 1599)
• 1890 - William Kemmler, Amerikalı suçlu katil (elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kişi) (d. 1860)
• 1893 - Nabizade Nazım Osmanlı-Türk yazar (Tanzimat dönemi) (d. 1862)
• 1931 - Bix Beiderbecke, Amerikalı müzisyen ve caz tarihinin en özgün beyaz trompetçilerinden (d. 1903)
• 1959 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (d. 1898)
• 1963 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1888)
• 1964 - Cedric Hardwicke, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)
• 1968 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (d. 1878)
• 1969 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (d. 1903)
• 1973 - Fulgencio Batista, Kübalı asker ve Devlet Başkanı (d. 1901)
• 1976 - Gregor Piatigorsky, Rus çellist (d. 1903)
• 1978 - Papa VI. Paulus, 1963-1978 yılları arasında papaydı (d. 1897)
• 1979 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1911)
• 1982 - Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk gazeteci, şair, yazar ve romancı (d. 1912)
• 1982 - Samet Ağaoğlu, Azerbaycan doğumlu Türk yazar ve siyasetçi (d. 1909)
• 1985 - Forbes Burnham, Guyanalı siyasetçi (d. 1923)
• 1986 - Emilio Fernández, Meksikalı senarist ve film yapımcısı (d. 1904)
• 1990 - Gordon Bunshaft, Amerikalı mimar (d. 1909)
• 1991 - Kemal Demiray, Türk eğitimci ve yazar (d. 1912)
• 1991 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (Paris'te süikast) (d. 1914)
• 1994 - Domenico Modugno, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı (d. 1928)
• 1997 - Tuncay Artun, Türk yazar ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı
• 1998 - André Weil, Fransız matematikçi (d. 1906)
• 1999 - Şemsi Denizer, Türk sendikacı, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı (silahlı saldırı sonucu) (d. 1951)
• 2001 - Jorge Amado de Faria, Brezilyalı yazar (d. 1912)
• 2001 - Wilhelm Mohnke, Nazi Almanyası'nda SS-Brigadeführer (d. 1911)
• 2002 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (d. 1930)
• 2004 - Rick James, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1948)
• 2005 - İbrahim Ferrer, Kübalı müzisyen (Buena Vista Social Club üyesi) (d. 1927)
• 2005 - Robin Cook, Britanyalı politikacı (d. 1946)
• 2008 - Peri Han, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)
• 2009 - Bahadır Akkuzu, Türk gitarist ve besteci (Kurtalan Ekspres üyesi) (d. 1955)
• 2010 - Tony Judt, İngiliz tarihçi (d. 1948)
• 2011 - Kuno Klötzer, Alman futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)
• 2012 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (d. 1944)
• 2012 - Bernard Lovell, İngiliz fizikçi ve radyo-astronom (d. 1913)
• 2013 - Selçuk Yula, Türk futbolcu (d. 1959)
• 2015 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (d. 1924)
• 2016 - Pete Fountain, Amerikalı klarnetçi (d. 1930)
• 2017 - Nicole Bricq, Fransız siyasetçi (d. 1947)
• 2017 - Betty Cuthbert, Avustralyalı eski kadın atlet (d. 1938)
• 2018 - Patricia Benoit, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni (d. 1927)
• 2019 - Umur Bugay, Türk senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar (d. 1941)
• 2019 - Sushma Swaraj, Hint kadın siyasetçi ve bakan (d. 1952)
• 2020 - Shyamal Chakraborty, Hint politikacı (d. 1944)
• 2020 - Nikolai van der Heyde, Hollandalı film yönetmeni ve senarist (d. 1936)
• 2020 - Fernanda Lapa, Portekizli aktris (d. 1943)
• 2020 - Judit Reigl, Macar ressam (d. 1923)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Bolivya Bağımsızlık Günü
• Jamaika Bağımsızlık Günü