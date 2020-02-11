Tarihi mekanlarda kış güzelliği
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Tarihi mekanlarda kış güzelliği

Tarihi mekanlardan görünütler Akdamar Adası Ermeni kilisesi Van'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

11.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:08
Tarihi mekanlarda kış güzelliği

Tarihi mekanlardan görünütler

Akdamar Adası

Ermeni kilisesi 'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kentin en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerinde yer alan Ermeni kilisesi, farklı bir güzelliğe büründü.

Kaynak: AA

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: Tarihi mekanlarda kış güzelliği
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