Tarihi Caminin İnşaatında 3 İnsan Büyüklüğünde Dev Küp Bulundu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafriyat çalışmaları sürdürülen Zobturoğlu Camii'nde temel kazı sırasında dev küp bulundu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafriyat çalışmaları sürdürülen Zobturoğlu Camii'nde temel kazı sırasında dev küp bulundu.
YIKIM SIRASINDA MEZAR ORTAYA ÇIKTI
Tosya'da geçtiğimiz günlerde Zobturoğlu Mahallesi'nde tarihi Zobturoğlu Camii'nin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği camide, dernek tarafından hazırlanan caminin inşaatının yapılması kararlaştırıldı. Yıkım sırasında caminin iç kısmında yer aldığı iddia edilen Kürük Dede Mezarı ortaya çıkmış ve sonrasında mezar, Tosya İlçe Müftülüğü tarafından Tosya Asr-i Mezarlığına taşınmıştı.
TOPRAK ALTINDAN DEV KÜP ÇIKTI
Zopturoğlu Camii hafriyat çalışmasının yapıldığı bugünlerde çalışmalar sırasında toprak altından çıkan dev küp ise görenleri heyecanlandırdı. Toprağı kazan kepçe operatörü, iş makinesinin kovasının bir cisme çarptığını fark etti. İş makinesinin motorunu durduran operatör, kepçeden inerek hafriyat alanında bulunan işçilerle birlikte küpü çıkardı.
YAKLAŞIK ÜÇ İNSAN BOYUNDA
Olay yerine gelen yetkililer, yaklaşık üç insan boyunda olan küpü üstü kapalı bir arabaya yükleyerek kazı alanından uzaklaştırdı. Görgü tanıkları içi boş olan küpün daha önceden buğday küpü olarak kullanıldığını iddia etti.
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O küpü atalarımız asla boş bırakmaz. Cami hasar görür veya tadilata ihtiyaç duyarsa diye mutlaka herhangi bir yerine yüklü altın saklanır.. hiç etmişler )Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bana getırın vıllamda bahceme koyacagım dekor amaclıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ey buyuk ecdadim sen neler yapmissin. Bizler nelerle ugraşiyoruz. Ruhunuz şad olsun mekanlariniz cennet olsun. Allah bizleride sizlerin yolundan giden nesillerden etsin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır