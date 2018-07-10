Tarihi Caminin İnşaatında 3 İnsan Büyüklüğünde Dev Küp Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafriyat çalışmaları sürdürülen Zobturoğlu Camii'nde temel kazı sırasında dev küp bulundu.

YIKIM SIRASINDA MEZAR ORTAYA ÇIKTI

Tosya'da geçtiğimiz günlerde Zobturoğlu Mahallesi'nde tarihi Zobturoğlu Camii'nin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği camide, dernek tarafından hazırlanan caminin inşaatının yapılması kararlaştırıldı. Yıkım sırasında caminin iç kısmında yer aldığı iddia edilen Kürük Dede Mezarı ortaya çıkmış ve sonrasında mezar, Tosya İlçe Müftülüğü tarafından Tosya Asr-i Mezarlığına taşınmıştı.

TOPRAK ALTINDAN DEV KÜP ÇIKTI

Zopturoğlu Camii hafriyat çalışmasının yapıldığı bugünlerde çalışmalar sırasında toprak altından çıkan dev küp ise görenleri heyecanlandırdı. Toprağı kazan kepçe operatörü, iş makinesinin kovasının bir cisme çarptığını fark etti. İş makinesinin motorunu durduran operatör, kepçeden inerek hafriyat alanında bulunan işçilerle birlikte küpü çıkardı.

YAKLAŞIK ÜÇ İNSAN BOYUNDA

Olay yerine gelen yetkililer, yaklaşık üç insan boyunda olan küpü üstü kapalı bir arabaya yükleyerek kazı alanından uzaklaştırdı. Görgü tanıkları içi boş olan küpün daha önceden buğday küpü olarak kullanıldığını iddia etti.