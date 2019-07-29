Tarihi başarıya imza atan özel sporcular yurda döndü
Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 28 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcular, yurda döndü.
Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 28 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcular, yurda döndü.
Özel sporcular, İstanbul Havalimanında coşkuyla karşılandı. Sporcular, kendilerini karşılayanlarla tezahüratlar yaptı.
Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda atletizm ve masa tenisinde mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya elde etmişti.
Kaynak: AA
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