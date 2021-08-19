Taraklı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yusufbey Mahallesi mezarlık mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların bir anda yükseldiğini gören vatandaşlar yangına müdahale etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri