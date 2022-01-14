Taraftar kızabilir! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç ve Emre Belözoğlu itirafı

Medya patronu Acun Ilıcalı, Blu TV'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 adlı programda Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DESTEK YOKTU"

Emre Belözoğlu'na taraftarın destek vermediğini belirten Ilıcalı, "Yönetim olarak söylemiyorum. Taraftarımızın yeterli desteği verdiğini düşünmüyorum. Büyük destek olsaydı Başkanımız Ali Koç bundan etkilenirdi" ifadelerini kullandı.

"EMRE BELÖZOĞLU İSTEMEDİ"

Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nun kulüpte kalması için uğraştığını vurgulayan Ilıcalı, "Başkanımız yolları ayırmak istemedi. Bünyenin içinde olmasını istedi. Emre tek başına yoluna devam etmek istedi. Haksızlık da değil, çok taze bir hocaydı. Başkanımız büyük bir ismi getirmek istedi" dedi.

"GÖREVİNDE KALMALI"

Acun Ilıcalı, taraftarın istifa çağrısı yaptığı Başkan Ali Koç hakkında ise tam tersi görüşe sahip. Ilıcalı, "Bence Ali Koç istifa etmemeli. Tabii ki başarılı mı Fenerbahçe, değil. Ancak kendisi istediği sürece ve devam edip de bu kötü durumu düzelteceğini düşündüğü sürece ona tekrar şans verilmeli. Gözden kaçan bir nokta var. Futbolun ekonomisi maalesef ülkemizde son 10 yılda geriye gitti. En önemli etkenlerden biri naklen yayın gelirleri azaldı. Kulüplerin borçlarından dolayı hareket kabiliyetleri azaldı. Bütün hayatını Fenerbahçe'ye adamış durumda" açıklamasında bulundu.

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