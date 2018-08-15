Tapu Müdürü Sitemoğlu'ndan Veda Ziyareti

Manisa'daki Kadastro Müdürlüğü görevinden tayin edilen Hanifi Sitemoğlu, veda ziyaretleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında veda ziyaretinde bulundu. 8 senedir Manisa'da görev yaptığını ifade eden Müdür Sitemoğlu, "Sizin belediye başkanı olduğunuzu duydum, ben de Manisa'ya tayin istedim. 8 sene de Manisa'da görev yaptım, şimdi Uşak'a tayinim çıktı" dedi. Yaptıkları ortak çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten Müdür Sitemoğlu, Başkan Cengiz Ergün'e görevinde başarı dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Sitemoğlu'na Manisa'ya yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, yeni görevinde başarılar diledi.