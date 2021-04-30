Tam kapanmanın ardından sessizliğe büründü
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası polis ekipleri devriyelerini sıkılaştırarak kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri köylerde ve köyden kente çıkan yollarda denetimlerini artırdı.
Gün içinde yoğunluk gözlenen noktalardan Gazi, Atatürk, İstasyon caddeleri ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.
Vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok