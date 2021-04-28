TAM KAPANMADA DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA DİKKAT

? Tam kapanmada dijital dolandırıcılığın artacağına dikkat çekerek, uyarılarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 'Evde kaldığımız süre boyunca siber hijyen de çok önemli.

? Tam kapanmada dijital dolandırıcılığın artacağına dikkat çekerek, uyarılarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, 'Evde kaldığımız süre boyunca siber hijyen de çok önemli. 'Para dağıtılıyor linki tıkla', 'aşı sırası sana geldi sıranı al', '17 günü evden iş imkanı ile değerlendir' gibi kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına maruz kalacağız. Dolandırılmamak için çok dikkatli olmalıyız? dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün açıkladığı 17 günlük tam kapanma yarın 19.00 itibariyle başlıyor. Bu dönemde birçok ailenin online alışveriş yöntemlerini tercih edeceğini söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, sahte alışveriş siteleri, sözde Ramazan yardımı dolandırıcıları ve kişileri bilgilerin çalışması için oltalama riskine karşı vatandaşları uyardı.

SAHTE SİTELER KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ ÇALABİLİR

İnsanlara 'uyanık olun' çağrısı yapan Demircan, '17 günlük tam kapanmada siber hijyene de dikkat etmek gerekiyor. Pandemide alışverişler için internete yöneldik. Tam kapanmada bundan faydalanmak isteyen sahte siteler ortaya çıkacaktır. Çünkü talepte ciddi bir artış olacaktır. Vatandaşların kredi kartı ve kişisel bilgilerini çalmak için uyanık olacaklardır. Asıl vatandaşların uyanık olması gerekiyor' diye konuştu.

ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN MOBİL UYGULAMASINI KULLANIN

Kişileri mobil uygulamaları kullanmaya yönlendiren Demircan, 'Her zaman kullandığınız ve bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın. Kullandığınız alışveriş platformlarının mobil uygulaması varsa bunları kullanın çünkü hackerlar sahte siteler açabiliyor ama mobil uygulamaların sahtelerini yapamıyor' ifadelerini kullandı.

ŞİRKET BİLGİSAYARINI ÇOCUĞUNUZA VERMEYİN

Osman Demircan, 'Şirketler evden çalışan personeline bilgisayar verecek. Burada ciddi bir risk bulunuyor. Eğer, şirket bilgisayarını çocuğumuzun eline verirsek, girmemesi gereken siteler girebilir, indirmemesi gereken oyunları indirebilir. Böyle olunca bilgisayarınız hacklenir. Bilgisayarınızın hacklenmesi demek şirket verilerine ulaşmak için kötü niyetli kişilerin ofisinize erişimi anlamına geliyor. Bu durumda şirketiniz de hacklenebilir. Şirket bilgisayarını başka bir amaçla kullanmayın, çocuğunuza vermeyin' dedi.

'AŞI SIRASINDA ÖNCELİK İSTİYORSANIZ TIKLAYIN' MESAJLARINA KANMAYIN

Oltalama saldırılarının kendini göstereceğini vurgulayan Demircan, 'Çünkü örneğin insanların aşılanması süresi devam ediyor. Kişilere çok fazla kısa mesaj, e-posta gelecek. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da size yazabilirler. Bu mesajların içeriği, 'aşı sırası size geldi', 'aşı sırasında öncelik istiyorsanız tıklayın', 'Sağlık Bakanlığı size herhangi bir ödeme yapabilir, kontrol etmek için bilgilerini girin', 'ödemeden yararlanmak istiyorsanız linki tıklayın' gibi olacak. Aslında bu tamamen oltalama saldırısıdır. Bu saldırılar kişisel verileri, telefon ve tabletteki bilgileri hedef alır. Böyle linkleri kesinlikle tıklamadan silin. Devlet böyle bir mesaj verecekse ya televizyon kanallarını kullanır ya da e-devlet üzerinde açıklama yapar? diye konuştu.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI

Kripto paralar dolandırıcılığına dikkat çeken Demircan, 'Çok fazla insan para kaybetti, birçoğu da para kaybetmek üzere. Evde geçirilen zaman içerisinde kripto parayı yatırım aracı olarak görüp, yeni yeni borsaları araştırıyoruz, giriyoruz. İnternette kötülük iyilikten daha hızlı yayılır. Bir platformda dolandırıcılık olduysa mutlaka kopyaları çıkacaktır, dikkatli olun. Bu yönde oltalama saldırıları da olacaktır' ifadelerini kullandı.

SİZİ ARAYIP KİMLİK BİLGİLERİNİZİ SÖYLEYENLERE İNANMAYIN

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından veya alışveriş sitelerinden çok ciddi dataların çalındığını söyleyen Demircan, 'Çalınan bu datalar çok cüzi rakamlara servis edildi. Böylece kötü niyetli kişilerin sayıları arttı. Şu anda öngörülemeyen herhangi bir saldırının planları yapılıyor olabilir. Yani biri sizi telefonla ararsa, mesaj gönderirse ya da sosyal medya üzerinden ulaşırsa ciddi kimlik bilgilerinizi söyleyip, kandırmaya çalışırsa hiçbir şekilde itibar etmeyin. İnandığınız noktada bütün paranızdan olabilirsiniz. Banka hesap bilgilerinizin tamamını çaldırabilirsiniz' dedi.

SÜPÜRGE, TELEVİZYON, KULAKLIK ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Pandemide teknolojiye çok fazla yatırım yapıldığını belirten Demircan, 'Çünkü evde kaldığımız zamanı kaliteli değerlendirmek için robot bluetooth kulaklıklar, elektrik süpürgeleri, televizyon gibi ciddi maliyetli cihazlar satın aldık. Satışların devamlılığını getirmek için dolandırıcılar, bin liralık ürünlerin fiyatını 300 liraya kadara düşürerek, kampanyalar varmış gibi gösterip, insanları oltaya getirebilir. Teknoloji ürünlerinde buna çok dikkat edin, herhangi bir ürünün fiyatı en fazla yüzde 10-15 inebilir. Yüzde 50 indirim ciddi rakamdır. Devletin sağladığı güven damgasına sahip internet marketlerinden alışveriş yapın' diye konuştu.

RAMAZAN YARDIMI DOLANDIRICILIĞI

Demircan, 'Ramazan yardımı almak ve yapmak isteyenleri hedef alan saldırılar gündemde. Tıkladığınız bir linkte Ramazan paketi karşılığı parayı banka hesabınıza alabileceğiniz söyleniyor, bunların tamamı dolandırıcılık. 'Eğer bir yardımda bulunmak istiyorsanız, bu adrese para yatırın' şeklinde kredi kartı bilgileriniz talep edilebilir, dikkat edin. Devletin yardımla alakalı olanak sağladığı kuruluşlar var. Yardım yapacaksınız bilinen, özel kurumlar da bulunuyor. Vatandaşın bilinen kurumların dışında gelen herhangi bir mesaja itibar etmemesi çok önemli? ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı