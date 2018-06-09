Beşiktaş Taraftarının Anderson Talisca'ya Tepkisi Çığ Gibi Büyüyor
Beşiktaş'tan ayrılan Talisca'nın Instagram hesabından Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübünü takibi bırakmasının ardından siyah-beyazlı taraftar Talisca'yı takipten çıkmaya başladı.
Brezilyalı oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Talisca, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye resmen transfer oldu.
Haber 1903'ün haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu transferinin ardından ise Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü ve Başkan Fikret Orman'ı takipten çıkardı.
TARAFTARDAN TALISCA'YA TEPKİ
Yaşanan bu gelişme üzerine siyah beyazlı taraftarlar, tepki gösterirken Talisca'yı takipten çıkmaya başladı.
Anderson Talisca'nın takipçi sayısı kısa sürede 769 binden 718 binlere kadar düşerken takipten çıkmalar devam ediyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
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Lan adam Beşiktaşla yatıp Beşiktaşla mı kalkacak oynadığı sürece aldığı paranın hakkını verdi mi verdi sekiz taşlar azıcık profesyonel olun lan talisca da oturup ağlar şimdi sekiz taşlar beni takibi bıraktı diye talisca nın çokta fifisineCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Çin bir milyarlik nüfusu olan ülke o takımın en az 10 milyon taraftari olsa iki dk da 10 milyon takipçisi olur tinerin kafasını yaşıyorsunuz 8taşlarCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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8taşta kalıp 5 taş yiyeceğine gider çinde böcek yer yatar aşşağıya daha iyi hahahahah tiyatroyu 8taştan öğrenen adamCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Para para para akıllı adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADAMIN AYAKLARI ÇALIŞIYORMUŞ KAFASI DEĞİLCevap Yaz 3 Yayından Kaldır