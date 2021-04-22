Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı
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Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Taksim'de yapımı devam eden caminin minarelerine "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" yazılı mahya asıldı.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan camiye ilk kez asılan mahya, ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı
Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı
Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı
Taksim Meydanı'na yapılan camiye ilk kez ramazan mahyası asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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