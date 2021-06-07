Taksim'de çarşaflı 3 genç kıza hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
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Taksim'de çarşaflı 3 genç kıza hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Taksim'de çarşaflı 3 genç kıza hakaret ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taksim'de çarşaf giyen genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Emel C. hakkında iddianame hazırlandı.

Taksim'de çarşaf giyen genç kızlara hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Emel C. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Emel C.'nin 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Mart 2021'de meydana gelen olayda Emel C. (78), çarşaflı 3 genç kıza yönelik "Çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ve 16 yaşındaki Amine H. ifade vermişti. Genç kızlar ifadesinde şüphelinin yanlarına gelerek, "Türk müsünüz Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde söylemlerde bulunduğunu bu nedenle şikayetçi olduklarını belirtmişti. Emel C. ise genç kızlara siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler söylediğini ve yaptığının yanlış olduğunu anlayıp pişman olduğunu ifade etmişti.

Hazırlanan iddianamede Emel C.'nin genç kızları inançlarından dolayı kınadığı ve giymiş olduğu kıyafetleri nedeniyle İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici ifadelerde bulunduğu aktarıldı. Emel C.'nin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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