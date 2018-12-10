Taklit Ürünlerle İlgili Ciddi Bir Mücadele Başladı"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'nin bazı bölgelerinde son günlerde görülen taklit ürünlerle ilgili Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve sanayi odasının ciddi bir mücadele başlattığını bildirdi.

ETSO'da, düzenlenen "Turizm ve Ekonomi Değerlendirme Toplantısı"nda, kent turizminin geliştirilmesi, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt, 2018 yılında Edirne'ye gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış olduğunu belirterek, turizmin sürdürülebilir olması için çalışmalar yaptıklarını ve kent turizmine zarar verecek girişimlere geçit vermeyeceklerini söyledi.

Yabancı turistlerin yoğunlukla alışveriş yaptığı bazı bölgelerde taklit ürünlere rastlandığını ifade eden Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

"Şehrimizin bazı bölgelerinde son günlerde taklit ürünler görülmeye başladı. Bununla alakalı, aralıksız bir şekilde her gün Ticaret İl Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve odamız birlikte hareket ederek ciddi bir mücadele başladı. Bunun kökü kuruyana kadar devam edecek. Bugün kandırılan bir müşteri, bize çok pahalıya mal olur. Esnaf arkadaşlarımız ve biz bunun bilincindeyiz. Bu işin takipçisi olacağız."

"5 kilogram zeytinyağı 43 lira"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da yaptıkları denetimlerde hileli ürünlerle karşılaştıklarını belirterek, "Geçen günlerde biz de bir denetim yaptık. 5 litrelik bir zeytinyağı tenekesi üzerinde 43 lira yazdığını gördük. Sahte zeytinyağı. Hemen kimyasal numuneler alındı ve gönderildi. Sahte olabileceğini düşündüğümüz deterjanlar ve diğer ürünler de yine inceleniyor. Her zaman çürük elma olacak. Biz Edirne esnafı olarak, bunları yapanları kendi içimizde barındırmayacağız." dedi.

Edirne esnafının yaşanan olumsuzluklardan rahatsız olduğunu dile getiren Tanrıkulu, herkesin hedefinin sürdürülebilir ve kalıcı bir ekonomik refahın sağlanması olduğuna dikkat çekti.

Tanrıkulu, "Son günlerde ciddi şikayetler geldi. Özellikle şehrin bir bölümünde turistlere yönelik sahte malzemelerin satış girişimi olduğuyla ilgili ihbarlar geldi. Edirne esnafı çok kalender, mütevazı ve ahilik ilkelerine uyan kişilerdir. Dededen toruna bu işi uzun yıllardır yapan esnaflarımız var. O yüzden en ufak bir lekenin gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"Seyahat özgürlüğü kısıtlanamaz"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kentteki turizm yoğunluğunun sürdürülebilir olması için mücadele ettiklerini ifade etti.

Bir gazetecinin, "Bulgar vatandaşlarının Edirne'den ayda iki kez alışveriş yapabilmesi yönünde Bulgaristan Meclisi'ne verilen sınırlama önergesiyle" ilgili sorusuna Hacıoğlu, "Bizim de Meclisimize binlerce önerge veriliyor. Ancak Avrupa Birliği ülkesi bir ülkede seyahat etme özgürlüğünü kısıtlamak mümkün değil. Bunu hem Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosuna hem de Sofya Turizm Ateşesine sordum. Teklifin olabileceğini, ancak böyle bir sınırlamanın uygulanamayacağını söylediler. Seyahat engellenemez. Alışveriş konusu ise ticari konu bunu bilemem." yanıtını verdi.