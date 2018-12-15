Takla Atan Araçtaki Baba Öldü, Kızı ve Eşi Yaralandı
Niğde-Kayseri yolu üzerinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan baba hayatını kaybetti, eşi ve kızı ise yaralandı.
Niğde-Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti. 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır, eşi Mine Bor (35) ise hafif yaralandı.
AŞIRI HIZ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN BABA, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kayseri yoluna hiç gittiniz mi bilmem ama ışık olarak çok yetersiz. . ara rejüf içerisinde birşeyler olmadığı için (ağaç , çam vb. ) karşı yönden gelen araç kör ediyor. . görmenizi engelliyor. . niğde kayseri yolu çok tehlikeli. . allah rahmet eylesin. . evet sonuç olarak hız deniliyor ama bunun anlattığım konu ile bir alakası yok ama o yolda giden kişiler hak verecektir. . Allah kalanlarına sabır versin. .Cevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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GENE AŞIRI HIZ VE SONU HÜSRAN. VEFAT EDEN BABAYA ALLAHTAN RAHMET YARALI ANNEYE VE KÜÇÜK YAVRUMUZA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ailesine Allah sabirlar versin.Herkesin basina gelebilir.Emniyet kemeri kullanalim kurallara uyalim.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır