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Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı Karabük'te kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'te kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenice- Karabük karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Melih Recep Abaoğlu idaresindeki 61 NJ 808 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce bariyere çarptı ardından takla attı. Kazada sıkışan sürücü Abaoğlu kendi imkanı ile araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

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