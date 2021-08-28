Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından ligde henüz puanla tanışamayan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman'ın, "Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu hesapta olmayan kabus senaryosu gibi. Bir şeyler ters gidiyor" sözleri futbolseverler arasında dalga konusu oldu.