Takım arkadaşlarının Rusya tepkisine katılmayı reddetti! Türk futbolcuya tepki yağıyor
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşan Erzurumspor'da takım arkadaşları "Savaşa hayır" tişörtleriyle sahaya çıkarken Aykut Demir, bu tişörtü giymedi. Deneyimli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada tepki çekti.
Ankaragücü'ne Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 mağlup olan Erzurumspor'da kaptan Aykut Demir'in karşılaşma öncesindeki hareketi büyük tepki çekti.
"SAVAŞA HAYIR" DEMEDİ
Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya "Savaşa hayır" tişörtleri giyerek tepki gösteren Erzurumsporlu futbolculara takım kaptanı Aykut Demir katılmadı. "Savaşa hayır" tişörtü giymeyen deneyimli futbolcuya sosyal medyada tepki yağdı.