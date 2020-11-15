Tahtaköprü Baraj Göletinde envanter çalışması
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Tahtaköprü Baraj Göletinde envanter çalışması

15.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:50
Tahtaköprü Baraj Göletinde envanter çalışması

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında envanter çalışması yapıldı.

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında envanter çalışması yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmasıyla yaban hayatındaki birey sayısı, popülasyonun yaş ve cinsiyet itibariyle yapısının belirlenmesi hedefleniyor.

Çalışma sonuçlarının daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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