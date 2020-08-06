Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: "Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: "Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda"

İran'ın başkenti Tahran İl Meclisi üyelerinden Mecid Ferahani, Beyrut'ta meydana gelen facianın daha büyüğünün meskün mahalde yer alan petrol deposu nedeniyle Tahran'da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani:
06.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:13

İran'ın başkenti Tahran İl Meclisi üyelerinden Mecid Ferahani, Beyrut'ta meydana gelen facianın daha büyüğünün meskün mahalde yer alan petrol deposu nedeniyle Tahran'da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İl Meclis Üyesi Ferahani, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'daki tehlikeye dikkati çekti.

Ferahani, "Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda. Tahran'ın Şehran Mahallesi'ndeki petrol deposu bir hidrojen bombası gibi şehrin içinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın acı bir tecrübe olduğunu aktaran Ferahani, "Şehran Petrol Deposu'ndan her gün 300 tanker, petrol çekiyor. Bu tankerler mahalleler arasından geçerken tehlike saçıyor. Şehran deposu 1975'te kurulduğunda yakınında meskün mahal bulunmuyordu. Bugün depo mahalle arasında kaldı." açıklamasında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı Magazin
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son dakika: Dolar 7,31'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması: Piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için tüm araçlar kullanılacak
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Çorum Valisi, 'Vaka artış hızı yükseldi' diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Çorum Valisi, "Vaka artış hızı yükseldi" diyerek son durumu paylaştı: 9 kişi vefat etti, 1052 vaka var
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Son dakika: BDDK, yurt dışı bankalara TL işlemlerde muafiyet tanıdı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Şanlıurfa'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te ortaya çıktı
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim
Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'la yollarını ayıran Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Deniz Demir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yeşim Salkım Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Çocuk Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Tahran İl Meclis Üyesi Ferahani: "Beyrut'takinden daha tehlikeli bir durum kapımızda" - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 18:41:44. #1.15#
title