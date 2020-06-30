Tahran'daki patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısının 18'e ulaştığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da bir klinikte gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada ölü sayısının 18'e ulaştığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde bulunan Sina adlı klinikte akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki itfaiyecilerin şu ana kadar olay yerinden 19 kişiyi çıkardığını belirterek, "Maalesef 18 kişi hayatını kaybetti" dedi. Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi ise yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin klinikte meydana gelen gaz kaçağı olduğunu ifade etti.

Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan yaralanan 6 kişinin yakınlarda bulunan Tecriş Hastenesi'ne sevk edildiğini duyurmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA