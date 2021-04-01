Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK'nın 25.03.2021 tarihli E.2020-2021/878 K.2020-2021/1085 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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