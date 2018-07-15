Taf 1'inci Lig'e Yükselme Yarışları Devam Ediyor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme yarışları Samsun'da devam ederken, ilk günkü yarışlar tamamlandı.

Samsun'da İlkadım Atletizm Sahası'nda 14-15 Temmuz tarihleri arasında yapılan Spor Toto 1'inci Lig 1'inci kademe yarışmalarının 1'inci gününde kadınlarda 7 takım katıldı. 59 puanla Mersin Amatör Atletizm Spor Külübü 1'inci, 47 puanla Mardin Atletizm Spor Kulübü 2'nci, 44 puanla İstanbul Pendik Belediyesi Spor Külübü 3'üncü oldu. Erkeklerde ise 12 takım yarışmalara katıldı. 117 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 1'inci, 86 puanla Ankara Jandarma Gücü 2'nci, 83 puanla Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü ise 3'üncü olarak ilk gün yarışmalarını tamamladı.