Tabduk Emre Türbesi'nde sona gelindi

23.08.2019 14:14

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların 2 ay içinde tamamlanarak, inanç merkezinin halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi kapsamında Türkiye ve Manisa için büyük önemi olan Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 37 bin 500 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çevre düzenlemesinin yanında ziyaretçilerin de ziyaret sırasındaki ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen sosyal alanların da inşaatlarında da sona yaklaşıldığını kaydetti. Proje tamamlandığında Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi yeni yüzü ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

ÇALIŞMALAR 2 AYA TAMAMLANACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi Çevre ve Meydan Düzenlemesi projesi tamamlanma noktasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak uzun soluklu çalışmalarımız sonucunda sona yaklaştık. Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi'ne ziyarete gelenlerin kullanabileceği, Emre Köyü'nde yaşayan halkımızın ürünlerini sergileyebileceği ve Kadir Gecesi gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli etkinliklerin yapılabileceği çok güzel bir proje geliştirildi. Meydanlar, piknik alanları, satış stantları, ibadetlerini yapabilecekleri alanlar, abdesthane ve şadırvan ile buraya yakışır bir düzenleme yapıyoruz. Kula'mızın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli çalışmalarımız arasında yer alan bu projemiz de inanç turizmi açısından önemli. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı 2 ay içinde tamamlayıp, bu güzel hizmeti Kulalı hemşerilerimize açmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler