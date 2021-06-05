Svitolina, Fransa Açık'a 3. turda veda etti
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Svitolina, Fransa Açık'a 3. turda veda etti

Svitolina, Fransa Açık'a 3. turda veda etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, kadınlarda 5 numaralı seribaşı olarak katıldığı Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nın 3. turunda elendi.

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, kadınlarda 5 numaralı seribaşı olarak katıldığı Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nın 3. turunda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 7. gün sabah seansındaki maçlar tamamlandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 33. sırasındaki Barbora Krejcikova, Svitolina'ya karşı çıktığı 3. tur maçını 2-0 (6-3, 6-2) kazanarak beklenmedik bir sonuca imza attı.

Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Belinda Bencic, Bianca Andreescu ve Karolina Pliskova'dan sonra Svitolina'nın da elenmesiyle klasmanın ilk 10'undan yalnızca 3 isim turnuvada kaldı.

Geçen yıl burada final oynayan 4 numaralı seribaşı Kenin, 28 numaralı seribaşı Jessica Pegula karşısında ilk seti 6-4 kaybetse de sonraki setleri 6-1 ve 6-4 alarak 4. tura yükseldi.

Klasmanın 59. basamağındaki 2018 finalisti Sloane Stephens ise 18 numaralı seribaşı Karolina Muchova'yı 2-0 (6-3, 7-5) yenerek yoluna devam etti.

Djokovic 4. turda

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic, klasmanın 93. basamağındaki Ricardas Berankis'i 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

10 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, Philipp Kohlschreiber'i, 18 numaralı seribaşı Jannik Sinner de Mikael Ymer'i 3-0 ile geçerek 4. tur bileti aldı.

Kariyerinin ilk grand slam ana tablo deneyimini yaşayan Lorenzo Musetti ise 2018 yarı finalisti Marco Cecchinato'yu 3-2 (3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3) yenerek son 16 isim arasına girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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