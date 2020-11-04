Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek
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Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek

04.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:33

- Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek Samsunlu dalgıçlar su altında "Şampiyon Samsunspor" yazılı bayrak açarak Samsunspor'a Süper Lig yolunca başarı diledi.

- Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek

SAMSUN - Samsunlu dalgıçlar su altında "Şampiyon Samsunspor" yazılı bayrak açarak Samsunspor'a Süper Lig yolunca başarı diledi.

Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Serdar Bostancı, fanatik Samsunsporlu asistanı Hüseyin Korkamaz ve 3 dalgıç arkadaşı ile birlikte Samsun açıklarında dalış gerçekleştirdi. TFF 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılara desteklerini su altından veren dalgıçlar, tüm şehrin Samsunspor'a destek vermesine sağlamak amacıyla dalış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, herkesi Samsunspor'a destek vermeye davet ettiler.

2002 yılından beri Samsunda dalış eğitimi veren Serdar Bostancı, "Samsun'a gönül vermiş kişiler olarak Samsunspor'u Süper Lig yolunda destekliyoruz. Şehirdeki herkesin dikkatini Samsunspor'a çekmek için bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda 5 dalgıç arkadaşımızla birlikte suyun 10 metre altında 'Şampiyon Samsunspor' yazılı bayrak açtık. Amacımız tüm Samsun'u kenetleyerek Süper Lig yolunca herkesin Samsunspor'a destek vermesini sağlamak. Umarım yıllardır hasretini çektiğimiz Süper Lig'e bu sene çıkarız" dedi.

Samsun Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve diğer özel günlerde de farklı farkındalık çalışmaları yapıyor.

Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek
Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek
Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek
Suyun metrelerce altından Samsunspor'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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