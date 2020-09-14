Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamalarını yılbaşında kaldıracak
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Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamalarını yılbaşında kaldıracak

Suudi Arabistan, yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara dair tüm kısıtlamaları kaldırdıracağını duyurdu.

Suudi Arabistan Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamalarını yılbaşında kaldıracak
14.09.2020 02:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 02:22

Suudi Arabistan, yılbaşından itibaren ülkeye giriş çıkışlara dair tüm kısıtlamaları kaldırdıracağını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2021'den itibaren vatandaşların ülkeye giriş çıkışına dair tüm kısıtlamaların kaldırıldığını, nakil araçlarının geçişi için bütün kapıların açılmasına izin verileceğini açıkladı.

Açıklamada, devlet memurları, iş adamları, hastalar, insani durumları olan ve öğrencilerin bu durumdan 15 Eylül'den itibaren istisna kılındığı belirtildi.

Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) vatandaşlarının da Suudi Arabistan'a girişlerinin de istisna kabul edildiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılma durumuna göre umre ziyaretinin de aşamalı olarak yeniden başlatılması için daha sonra çalışma yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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