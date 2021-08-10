Suudi Arabistan ile Hindistan, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatına başladı
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Suudi Arabistan ile Hindistan, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatına başladı

Suudi Arabistan ile Hindistan, Basra Körfezi'nde ortak deniz tatbikatına başladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın, Hindistan ile Basra Körfezinde ortak deniz tatbikatına başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın, Hindistan ile Basra Körfezinde ortak deniz tatbikatına başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki ülke deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatına "Hint Okyanusu" adı verildi.

Ortak deniz tatbikatının, Basra (Arap) Körfezi'nde deniz trafiğinin güvence altına alınması için bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçladığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Kuvvetleri adına tatbikata katılan Doğu Filosu komutanı Tümgeneral Macid el-Kahtani de yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu tatbikatının, iki ülke arasındaki bu türden ilk tatbikat olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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