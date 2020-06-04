Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği, 1975 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybettiği, 1975 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan son ölümlerle virüs kaynaklı can kayıplarının 611'e yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 93 bin 157'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 68 bin 965 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA