Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
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Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Suudi Arabistan, 10 Ağustos'ta başlayacak Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiği bildirildi.

Hac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi.

Said, umre mevsiminin başladığını ve Kovid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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