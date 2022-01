Survivor Parviz kimdir? Parviz Abdullayev kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, boyu kaç? Parviz Abdullayev kimdir?

Survivor Parviz kimdir? sorusu survivor izleyicleri tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Parviz Abdullayev başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Parviz kimdir? Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullay kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2022 Parviz Abdul Instagram hesabı nedir? Survivor Parviz kim? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Parviz Abdullayev, Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden katılmıştır.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev doğum tarihi: 5 Ocak 1986

Parviz Abdullayev nereli: Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir.

Parviz Abdullayev mesleği ne: Dövüş sporcusu

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.



