SURVİVOR KİM ELENDİ? 30 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim elendi?

Survivor 2025'in 30 Mart tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda elenen isim de belli oldu. İzleyicilerin merakla takip ettiği eleme sürecinde, potaya giren isimler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da kim elendi? İşte, 30 Mart Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Survivor All Star 2025 bölümünde merakla beklenen dokunulmazlık oyunu oynandı. Ancak, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ

30 MART SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın 30 Mart 2025 tarihli bölümünde haftanın eleme düellosu gerçekleşti. Yapılan oylama ve düello sonrasında yarışmaya Tuğba Yeni veda eden isim oldu. Böylece Tuğba, Survivor 2025 sezonundan elenen son yarışmacı olarak adını listeye yazdırdı.

30 Mart 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı