SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 Mayıs 2025 Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasında kimler var?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 20 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü hangi takım kazandı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 20 Mayıs 2025 Perşembe günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te 20 Mayıs akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Zorlu mücadele sonunda Gönüllüler takımı galip gelirken, All Star takımı ada konseyinde eleme sürecine girdi.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te 20 Mayıs akşamı yapılan oylama sonucunda, All Star takımından Meryem, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star – Gönüllüler sezonunda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde gerçekleşen eleme konseyinde adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Mücadele dolu gecenin ardından Survivor'dan elenen son isim İsmail Balaban oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, ada konseyinde hem kadın hem erkek yarışmacılar arasında eleme potasına isim yazdı. Eleme düellolarında Aycan, İsmail'i mağlup ederek eleme riskinden kurtulurken, Hikmet de Meryem'e karşı üstünlük sağlayarak adada kalmayı başardı. Son turda ise Meryem ile İsmail karşı karşıya geldi ve galip gelen taraf Meryem oldu. Böylece, Survivor 2025'e veda eden isim İsmail Balaban olarak açıklandı.

Daha önceki sezonlarda şampiyonluk yaşamış olan İsmail Balaban, bu yıl gösterdiği performans ve yarışma içerisindeki gerilimli anlarla dikkat çekmişti. Elenmesinin ardından duygusal anlar yaşayan başarılı yarışmacı, konseyde yaptığı veda konuşmasıyla izleyicilere duygusal anlar yaşattı.