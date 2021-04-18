Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 17 Nisan Cumartesi günü 71. Bölümü yayınlandı. Bugün yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele sonucu dokunulmazlığı ve ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da 17 Nisan Cumartesi günü 71. Bölümü yayınlandı. Bugün yayınlanan bölümünde kıyasıya mücadele sonucu dokunulmazlığı ve ödül oyununu kazanan takım merak ediliyor. Peki, Survivoreleme adayı kim oldu? 17 Nisan dokunulmazlığı ve ödül oyununu kim kazandı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVIVORELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından bir kişi haftanın ilk eleme adayı seçilecek. Eleme adayı henüz belli değil.

17 NISAN DOKUNULMAZLIĞI VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kim kazandı?

Seyirciyi ekran karşısına kilitleyen yarışma olan Survivor'ın bugünkü (17 Nisan 2021) yayınında dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı seçilecek. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından haftanın ilk eleme adayı seçilecek. Dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı.

Ödül oyununu kim kazandı?

Seyirciyi ekran karşısına kilitleyen yarışma olan Survivor'ın bugünkü (17 Nisan 2021) yayınında ödül oyununuünlüler takımı kazandı.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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