Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran biyografisi!
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Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran biyografisi!

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

2021 Survivor gönlüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran'ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor'da şampiyon olmak istiyorum!" sözüyle damga vuran 2021 Survivor yarışmacısı Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran nereli, mesleği nedir? Survivor Berkay Yuvakuran hayatı ve biyografisi nedir?

2021 Survivor gönlüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran'ın hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor'da şampiyon olmak istiyorum!" sözüyle damga vuran 2021 Survivor yarışmacısı Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran nereli, mesleği nedir? Survivor Berkay Yuvakuran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR BERKAY KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır. Berkay Yuvakuran futbol hayatına Pendikspor'un alt yapısında başlamıştır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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