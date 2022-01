2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Adem Kılıçcı, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Adem Kılıçcı başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Adem Kılıçcı, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında? 2022 Adem Kılıçcı Instagram hesabı nedir? Adem Kılıçcı kaç yaşındadır?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mart 1986

Yaşı: 35 yıl yaşında

Doğum yeri: Ağrı

Adem Kılıçcı Türk boksördür. Aynı zamanda, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan Kafkasya'dan gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir.Karapapak Türklerinden olduğu biliniyor.

Bununla birlikte, Gençliğinden beri boks sporuyla ilgilenmiştir ve Ağrı'da eğitimini almıştır. Üniversiteyi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde okuyan Adem Kılıçcı 2004 yılından beri Fenerbahçe boks takımında çalışmıştır. 2008 ve 2012 olimpiyatlarında boksta Türkiye'yi temsil eden Kılıçcı 2016 olimpiyatlarına hak kazanmıştır ama katılamamıştır.

BAŞARILARI

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3. raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıçcı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.

2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.[7][8]

2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)

2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Numunesinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Rio'ya gidememiştir.[9]

2017 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Büyük finalde, KKTC'de 2. olmuştur. 2018

10 Şubat 2018 yılında yayınlanan 2018 Survivor All Star'da ise Ünlüler kadrosunda yer aldı. Büyük finalde, Nagihan Karadere ile final kalmış ve son oylamada KKTC'de şampiyon olmuştur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet