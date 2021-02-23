Survivor 23 Şubat kim elendi? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Ada konseyinde elenen isim kim oldu? Eleme adayları kimler?
Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 23 Şubat Survivor kim elendi?
Survivor 2021 yarışmasında 23 Şubat 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 23 Şubat Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?
SURVİVOR 23 ŞUBAT KİM ELENDİ?
Survivor elenen isim henüz açıklanmadı. 1. eleme adayı
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Doğan ve Çağrı ilk 2 eleme adayı olmuştu. Bugün yapılan ada konseyinde SMS 1. si 3. eleme adayını söyleyecek.
Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Yiğit
Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Çağrı
Survivor bu hafta 3. eleme adayı : İlayda
Survivor bu hafta eleme adayları Yiğit ve Çağrı. Üçüncü eleme adayı birazdan açıklanacak.
Survivor 23 Şubat 3. eleme adayı İlayda oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?
Ünlülerde en çok oyu Batuhan aldı. SMS 1. si Batuhan 3. eleme adayı olarak