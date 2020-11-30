KIRKLARELİ - Sürücülere "kış lastiği" uyarısı

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.