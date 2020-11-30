KIRKLARELİ - Sürücülere "kış lastiği" uyarısı
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KIRKLARELİ - Sürücülere "kış lastiği" uyarısı

30.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:40

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nde polis ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili sürücülere uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, Edirne yolunda yaptığı genel trafik uygulamasında sürücü ve araçların belgelerini kontrol etti.

Ekipler, sürücülere, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlattı.

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Sürücüleri araçlarına kış lastiği takmaları yönünde uyaran ekipler, kış lastiklerini takan sürücülere teşekkür etti.

Kurala uymayan sürücülere 776 lira ceza uygulanacak

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayarak, 1 Nisan 2021'de sona erecek.

Uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 lira ceza yazılacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

KIRKLARELİ - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı
KIRKLARELİ - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı
KIRKLARELİ - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı
KIRKLARELİ - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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