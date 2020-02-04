Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Haberler » Güncel » Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor - Haber

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

04.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:00
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tankların yer aldığı askeri konvoyu sınır birliklerine sevk etti.

'nin farklı birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri araçlar alınan güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler