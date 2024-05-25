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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine gece yarısı 1 lira 38 kuruş indirim geldi

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Dün gece yarısı benzine 1 lira 38 kuruş indirim gelirken, pompaya yansıyan fiyat düşüşü sonrası İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41 lira 36 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansırken, 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

İSTANBUL'DA BENZİN 41 LİRA 36 KURUŞTAN SATILIYOR

Pompaya yansıyan indirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 22 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 41 lira 36 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ukrayna Rusya Zam Ekonomi Güncel Haberler

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