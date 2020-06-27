Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı Suriye'nin Telabyad kentinde yangın çıktı.

Suriye'nin Telabyad kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangında yükselen alevler Türkiye tarafından da izlendi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Telabyad kentinin doğusunda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangının alevleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de izlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA