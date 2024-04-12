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Suriye Ordusu Kefernteyin Köyünde Sivillere Saldırdı

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Suriye ordusunun, Halep ilinin batı kırsalındaki Kefernteyin köyünde seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 7 sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki Kefer Halep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefernteyin'de seyir halindeki bir araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 7 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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