İdlib'deki Siviller, Zorlu Koşullarda Bayrama Hazırlanıyor

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları sonucu zorla yerinden edilerek kamplarda yaşamak zorunda kalan siviller, vatan hasreti, göç ve hayat pahalılığının gölgesinde bir Ramazan Bayramı'na daha girmeye hazırlanıyor.

Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen milyonlarca Suriyeli, evlerinden uzak 14'üncü Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti, bu bayram da başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile Humus ve Dera illerinden göçe zorlanan sivillere ev sahipliği yapıyor.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de saldırılardan kaçarak İdlib-Türkiye sınır hattındaki arazilere sığınan yüz binlerce sivil, bayrama buruk girmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ise siviller bayramı güven ortamında geçiriyor.

"Günlük kazancımla ancak çocuklarımı doyurabiliyorum"

Kampta kalan Ahmed Kehil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı için herhangi bir hazırlık yapmadığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarına bayramlık elbise almadığını söyledi.

Kehil, "7 çocuğum var onlara ne elbise ne de ayakkabı alabildim. Durum çok zor, alım gücümüz yok. Çocuklarım bu bayramda eski elbiselerle idare edecek." dedi

Daha önce işi varken az da olsa çalışıp çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kehil, "Günlük kazancımla ancak çocuklarımı doyurabiliyorum. Aldığımız ücret ancak yemek parasına yetiyor, burada zorluk içinde mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Kehil, parasızlık, işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle her türlü zorlukla karşılaştığını ifade ederek, "Bayram kapıda yaklaşıyor. Ne tatlı ne de başka bir şeyin hazırlığını yaptık." ifadelerini kullandı.

"Bayrama özel bir hazırlık yapamadık"

Diğer çadır kamp sakini Cemile Kehil ise "Çocuklar, ramazanın başından bu yana sürekli soruyorlar 'Yeni elbise alacak mısın?' diye. Cevap veremediğim için ağlıyorlar." dedi.

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyleyen Kehil, "İçeceğim ilaçların parasını borç alıp satın alıyorum. Bayramda çocuklar için özel bir hazırlık yapmadığımız için bayram sıradan bir gündür bizim için." diye konuştu.