Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan Çeçenler ilk derneklerini kurdu
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Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan Çeçenler ilk derneklerini kurdu

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yaşayan Çeçenler ilk derneklerini kurdu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde yaşayan azınlıklardan Kafkas kökenli Suriyeli Çeçenler, kurdukları ilk derneğin ofisinin açılışını yaptı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde yaşayan azınlıklardan Kafkas kökenli Suriyeli Çeçenler, kurdukları ilk derneğin ofisinin açılışını yaptı.

Rasulayn ilçesinde yaşayan Suriyeli Çeçenler, azınlığın örf, adet, gelenek ve göreneklerinin korunması ve ilçedeki diğer topluluklara ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Kafkasya Hayırsever Derneğini kurdu.

İlçedeki ilk Kafkas derneğinin ofisinin açılışına bölgede yaşayan toplulukların temsilcileri, bölgenin ileri gelenleri ve Suriye Milli Ordusu komutanları katıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenmişti.

Rasulayn'de Araplar, Kürtler, Süryaniler, Ermeniler ve Çeçenler bir arada yaşıyor.

Rasulayn halkından sevgi ve birlik mesajı

Yerel Meclis'te eğitimden sorumlu Çeçen kökenli İntisar Huda AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye Milli Ordusunun katkılarıyla Rasulayn'da Kafkas derneğinin açılışını yaptık. Açılışa ilçedeki Suriye halkının tüm kesimlerinden katılım oldu." dedi.

Rasulaynlı Huda, derneğin bölge halkı arasındaki sevgi bağlarını güçlendirmesini temenni etti.

Yerel Meclis Başkanı Yardımcısı Ziyad Musa da "Hristiyanım ve ilçedeki Hristiyanların yerel meclisteki temsilcisiyim. Bugün Rasulayn ilçesinin tüm topluluklarıyla birlikte gelip derneğin açılışını kutladık." diye konuştu.

Musa, bölge halkının hem mutluluğuna hem acılarına hep ortak olduklarını kaydederek, "İlçedeki tüm topluluklar sevgi ve birlik içerisinde. Bu güzel işe katkılarından dolayı Türkiye, Türk ordusuna ve Suriye Milli Ordusuna teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yerel Meclis Başkanı Yardımcılarından Abdülaziz Derviş de derneğe başarılar dileyerek, "Ben ilçede yaşayan özgür Kürtlerin Meclis'teki temsilcisiyim. İlçedeki topluluklar arasında hiçbir ayrımcılık yok, hepimiz kardeş gibi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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