Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

21.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:18
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişinin yakalandığı bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 16 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Hatay sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Teröristlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanmasına yönelik detaylar da ortaya çıktı

Narlıca'daki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 kişi tespit edildi.

Mehmetçiğin dikkati sayesinde yakalanan şahıslardan A.P ve İ.D'nin HTŞ terör örgütü üyesi olduğu, haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Reyhanlı'da ise Murat Özeker Hudut Karakolu'nda görevli Mehmetçik, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişiyi tespit etti. Hudut unsurları tarafından yakalananlar hakkında yapılan araştırmada Çeçenistan uyruklu Z.A. ve H.A'nın terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Teröristler gerekli işlemler için jandarmaya teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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