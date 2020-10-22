Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi
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Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi

22.10.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:18

Marshall Adaları bayraklı lüks yat "Bold", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Haftalık kirası 950 bin dolar olan yüzen saraya, yakıt ve gıda ikmali yapıldı.

Marmaris Cruise Port Limanının küçük rıhtımına yanaştırılan 85 metre uzunluğundaki yat için, İzmir Aliağa'daki rafineriden tankerle akaryakıt getirildi. Tankerlerden yata 80 bin liralık yakıt ikmali yapılmaya başlandı. Lüks yata ayrıca çıkacağı mavi tur öncesinde yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi.

Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat 'Bold' Marmaris'e geldi

16 KİŞİYİ KONUK EDEBİLİYOR

Gövdesi tamamen alüminyumdan olan lüks yat, 5 süit kamarada 16 kişi konuk edilebiliyor. Etkileyici ve agresif çizgileriyle dikkati çeken yat; helikopter, dinlenme alanları, jet ski gibi birçok lüksü bünyesinde barındırıyor.

Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat 'Bold' Marmaris'e geldi

HAFTALIK KİRASI 950 BİN DOLAR

Açık hava sineması ve güvertesindeki 8 kişilik jakuzi gibi açık yaşam alanları imkanı da sunan yat, 34 metrelik ana güvertesinde çok sayıda su sporları oyuncağı ve servis tekneleri taşıyabiliyor. Uluslararası yat kiralama sitelerinde haftalık kirası 950 bin dolar olduğu belirtilen dev yatın, yarın sabah saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat 'Bold' Marmaris'e geldi
Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat 'Bold' Marmaris'e geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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