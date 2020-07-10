Süper Loto sonuçları 9 Temmuz 2020 - MPİ Süper Loto 664. hafta çekilişi 9 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 664. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan bir talihli ödülün sahibi oldu. İşte, Süper Loto sonuçları, 664. hafta Süper Loto çekilişi ve sonucu, canlı çekiliş linki ile detaylar…

Süper Loto sonuçları için dün akşam şanslı 6 numara çekildi ve kazanan numaralar açıklandı. Geçen hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bir kişi 1.917.983,10 TL sahibi oldu. 9 Temmuz Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 1.940.264,12 TL olarak belirlendi. 664. hafta çekilişi yapıldı ve ödül yeniden devretti. Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto canlı izle...

9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 940 bin 264 lira 12 kuruşluk ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

**Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,**

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.